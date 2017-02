Nantes

POLEMIQUE Alain Avello, secrétaire départemental du FN de Loire-Atlantique, a décidé de porter plainte...

Nantes, le 13 juin 2014, Alain Avello, secrétaire départemental du Front national de Loire Atlantiqu - Frederic Brenon / 20 Minutes

Il annonce avoir rempli une pré-plainte après ce qu’il décrit comme une « utilisation frauduleuse de son compte Facebook ». Alain Avello, nouveau secrétaire départemental du FN de Loire-Atlantique, est depuis quelques jours au cœur d’une polémique après un article de Buzzfeed. La plate-forme a en effet publié vendredi des captures d’écran où divers messages haineux sont associés au compte de celui qui est aussi le conseiller éducation de l’équipe de campagne de Marine Le Pen.

Depuis, cette phrase comparant les Femen à des « putes dégénérées » dont il a « envie de leur défoncer le crâne à coup de pompes » ou le commentaire « Tu devrais essayer la zoophilie », en parlant de Christiane Taubira, ont été supprimés. Comme plusieurs autres propos, publiés en 2012 et 2013.

«Essayer la zoophilie» avec Taubira: les messages haineux du Facebook du monsieur Éducation du FN https://t.co/mtlgzLA9lK — BuzzFeed France (@BuzzFeedFrance) February 10, 2017

Session ouverte

Alain Avello, qui défend l’argument du « piratage », « récuse avoir publié ces propos ». « Quiconque me connaît sait que je ne peux être à l’origine de ce genre de paroles, sur le fond et sur la forme, assure le professeur de philosophie. C’est une saloperie faite par quelqu’un qui souhaite me nuire. »

A l’époque, Alain Avello n’exerçait pourtant aucune responsabilité au sein du parti. « Je n’ai pas d’explication précise. J’ai sûrement été imprudent en utilisant mon compte Facebook sur différents ordinateurs et en laissant ma session ouverte. » Il dit ne pas avoir vu les notifications en réaction aux messages, et ne pas avoir fait attention « à des mails automatiques de Facebook qui me demandaient de changer mon mot de passe ».

Un meeting de Marine Le Pen à Nantes

« Au parti, personne n’y croit tant ces propos sont d’une bêtise noire », assure le secrétaire départemental du FN, qui prépare l’organisation du meeting de Marine Le Pen, dans dix jours au Zénith de Nantes. « Nous apportons tout notre soutien à Alain Avello, confirme-t-on au secrétariat général du Front national. On le connaît de longue date et ça ne lui ressemble pas. »

En attendant, « le parti a décidé de ne plus répondre à Buzzfeed, qui ne fait que chercher des poux », croit savoir Alain Avello.

