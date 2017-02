Nantes

FOOTBALL Et c'est tellement rare au stade de la Beaujoire pour les supporters des Canaris...

La joie des Canaris à la fin de la rencontre. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

David Phelippeau

Tout était réuni. Absolument tout. Les caméras de Canal +, un adversaire prestigieux à défaut d’être toujours performant (Marseille), un stade quasi plein (32.500 spectateurs), une Brigade Loire moins boudeuse que d’habitude, des dizaines et des dizaines de fans de l’OM disséminés aux quatre coins de la Beaujoire…

Votre note du match pour ce #FCNOM ! 💯 pic.twitter.com/gi1ELDny0u — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 12, 2017

Dimanche soir, Nantes (12e) a fait vivre une bien belle soirée à ses aficionados en battant (3-2) au terme d’un scénario fou l’OM de Payet, Thauvin et Gomis.

Ce succès probant devrait compter pour les hommes de Sergio Conceição. Retour sur six faits/personnages marquants de la soirée.

La première mi-temps du FC Nantes dans son ensemble. Un OM pressé, laminé, baladé, concassé. Les Canaris ont réalisé « une première période quasiment parfaite », selon Guillaume Gillet. Avec deux buts à la clé sur lesquels les Marseillais ont été spectateurs.

Le chef-d’œuvre de Stepinski. Il n’avait plus marqué depuis le 5 novembre 2016 et l’égalisation face à Toulouse à la Beaujoire. Depuis quelques semaines, beaucoup d’observateurs lui reprochaient sa nonchalance avec ou sans ballon.

Dimanche soir, sur un long ballon aérien de Lucas Lima Lima, le Polonais contrôle de la poitrine puis du pied et envoie une jolie reprise de la cage marseillaise. Un bel enchaînement réalisé au nez et à la barbe de trois défenseurs olympiens.

Pour revoir la réalisation de Stepinski, c’est ici…

L’ambiance retrouvée avec la Brigade Loire. Dans un souci d’apaisement, le FC Nantes avait décidé (après une réunion avec la BL) de redonner quelques libertés à la Brigade Loire (mégaphone, drapeaux et bâche du groupe de fans) pour cette rencontre. Très vite, l’ambiance est redevenue celle qu’elle a pu être depuis plusieurs années… A la 15e minute de jeu, à l’appel d’un groupe de fans nantais indépendants, des milliers de supporters ont agité un mouchoir blanc en signe de désaccord avec la direction du FCN.

Les petits mouchoirs... blancs. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Valentin Rongier, maître du milieu. Il est l’homme du match pour beaucoup d’observateurs. Le milieu de terrain nantais confirme son excellente passe actuelle et son retour en (très) grande forme après une opération des croisés en octobre 2015. Quand à côté de lui, Guillaume Gillet est aussi à son meilleur niveau, c’est forcément plus simple pour le FC Nantes à la récupération et dans l’utilisation du ballon.

Et un Thomasson, pas mal du tout non plus. Le milieu de terrain n’avait plus été titulaire en Ligue 1 depuis le 3 décembre et un revers (2-0) à Guingamp. Dimanche soir, profitant de l’absence d’Amine Harit suspendu, Adrien Thomasson s’est installé côté gauche du milieu de terrain nantais. Il a apporté sa justesse technique, mais surtout sa hargne dans le pressing. Une qualité qu’on ne lui connaissait pas toujours… Il y est même allé de son petit but (au terme d’une superbe action collective) juste après la réduction de l’écart de Gomis. Son premier en L1 cette saison.

⚽️ BUUUUUUUUUT D'ADRIEN THOMASSON !!! Dans la foulée du but marseillais. Aucun répit, on vous a dit, 3-1 ! #FCNOM pic.twitter.com/iEDV3HPQiw — FC Nantes (@FCNantes) February 12, 2017

10 ans que Nantes n’avait pas gagné devant les caméras de Canal + un dimanche soir ! La statistique a été repérée par la radio « France Bleu Loire Océan ». Cela faisait dix ans que les Nantais n’avaient plus gagné un dimanche soir devant les caméras de la chaîne cryptée. Et la dernière fois, c’était déjà contre l’OM (2-1), le 24 septembre 2006, avec des buts de Guillaume Norbert et… Dimitri Payet !

10 ans que @FCNantes n'avait plus gagné l'affiche du dimanche soir, c'est chose faite. Nantes abat l'OM 3-2 !https://t.co/I6TQn0uSEQ pic.twitter.com/Dfu1ZqpRDL — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 13, 2017

