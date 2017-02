Nantes

FOOTBALL On était pourtant le 12 février et non le 14 février lors du succès (3-2) des Canaris, dimanche soir, à la Beaujoire, contre Marseille…

La joie des Nantais sur des trois buts inscrits contre Marseille. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

David Phelippeau

Comme dans un rêve pour le FC Nantes. Dimanche soir, au terme d’un match au scénario fou et d’une grande intensité, les Canaris (12es de L1) sont venus à bout (3-2) de Marseille en inscrivant la bagatelle de trois buts. Une statistique inimaginable quand on sait que les Nantais n’en avaient marqué que 5 depuis le début de la saison à la Beaujoire en L1 ! Entretien avec un Guillaume Gillet heureux comme un gamin à la sortie du vestiaire.

Quel est votre sentiment au sortir de ce match ?

C’est très agréable de sortir de ce match avec les trois points. Le scénario était un peu fou, mais il reflète un peu nos intentions de début de match, c’est-à-dire les presser très haut et se créer des occasions. Ça été fantastique, surtout en première période. On aurait même pu avoir un but de plus au moins à la pause… C’est une grande victoire aujourd’hui qui récompense le travail de toute l’équipe.

En première mi-temps, vous les avez complètement bringuebalés…

Notre première période était quasiment parfaite. On a pris conscience au fil des semaines qu’on avait des qualités. Le fait que ce soir on marque trois buts contre Marseille est la preuve qu’on n’était pas si mauvais que ça… Il faut l’avouer, on était vraiment dans un grand jour.

Et la suite, vous la voyez comment ?

Le maintien, on va y arriver, je n’ai pas peur pour ça. Maintenant, j’ai envie qu’en fin de saison, il nous reste de bons souvenirs de cette année, ça passe par battre des gros… C’est chose faite ce soir. Ça manquait à notre tableau de chasse.

Parlez-nous de l’ambiance…

On a joué devant un stade bien garni et très chaud, et on a retrouvé la Brigade Loire derrière le but. Ça nous a fait du bien et ça nous a donné des ailes. Il faut les remercier car ils ont vécu des moments difficiles, ce n’était pas toujours très agréable de venir nous voir les derniers temps. Ce soir, on leur a fait un beau cadeau de Saint-Valentin.

