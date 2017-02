Nantes

CYCLISME La Grande Boucle partira pour la sixième fois de son histoire de ce département...

Chris Froome, vainqueur du Tour de France 2016. - KRISTOF VAN ACCOM / Belga / AFP

David Phelippeau

Quoi de plus normal sur une vraie terre de vélo… C’est Ouest-France, ce dimanche matin, qui a éventé l’information. Le Tour de France 2018 s’élancera de Vendée, le 30 juin 2018. Une information qui a été confirmée par le Conseil départemental 85 en fin de journée.

La Grande Boucle n’en est pas à son premier coup d’essai en Vendée. Son départ a déjà été donné cinq fois de ce département : en 1976, 1993, 1999, 2005 et 2011. Toujours selon Ouest-France, « il y a six ans, le Tour de France avait attiré 1,2 million de spectateurs et généré 22,6 millions d’euros de retombées économiques dans le département de Vendée ».

Pour rappel, une équipe professionnelle « Team Direct Energie », dirigée par l’ancien coureur Jean-René Bernaudeau, est basée en Vendée depuis maintenant 17 ans.

