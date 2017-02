Nantes

FAITS DIVERS La brigade des stups nantaise a mis la main, en deux fois, sur un réseau de trafic de stupéfiant...

Un trafic de drogue démantelé en deux fois. Mardi, une opération de police a été menée dans le quartier du Ranzay par la brigade des stupéfiants de Nantes. Les policiers sont intervenus à cinq endroits, concernant des suspects connus des services de police et âgés de 17 à 24 ans. Cette opération faisait suite à une autre survenue le 28 novembre 2016.

Avec l'aide du Raid

A l’époque, le Raid avait prêté main-forte aux policiers des stups pour perquisitionner appartements et véhicules de différents suspects. Plusieurs morceaux de résine de cannabis représentant un peu plus d’un kilo, un fusil à pompe et une somme de 1.570 euros avaient été découverts, selon la police. Quatre individus avaient alors été interpellés, puis écroués. Mais l’enquête se poursuivait.

« L’un des accusés avait reconnu que le trafic durait depuis huit mois et avouait l’achat de 65 kg de résine de cannabis pour 195.000 euros, afin de les revendre aux autres mis en cause du quartier », raconte la police.

Trois suspects en détention provisoire

Cette fois, les nouvelles perquisitions ont permis de retrouver encore de l’herbe de cannabis et près de 3.000 euros d’argent liquide, mais aussi de la cocaïne, un pot de lait pour enfant servant de produit de coupe, deux balances, un fusil et un pistolet de calibre 4.5 mm.

Sur les cinq individus arrêtés, quatre, âgés de 20 à 24 ans, ont été déférés, jeudi, devant la justice. Trois ont été placés en détention provisoire et le quatrième sous contrôle judiciaire. Le cinquième, lycéen et mineur, a été, pour sa part, convoqué devant le juge des enfants.

