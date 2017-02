Nantes

FOOTBALL Le petit frère du Marseillais Dimitri Payet, Anthony (19 ans), évolue en CFA 2 à Angers...

Le même timbre de voix très doux. Un débit de paroles similaire, très lent et compté. C’est à s’y méprendre, ce n’est pourtant pas l'ancien Nantais Dimitri Payet qu’on a au bout du fil, c’est son petit frère Anthony. Le jeune homme a dix ans de moins (19 ans). Au même âge, la timidité affleurait aussi chez Dimitri. Anthony, pensionnaire de l’équipe réserve (CFA 2) du SCO depuis cet été, ne s’agace même pas qu’on lui ressasse le nom de son grand frère. « Mon modèle », comme il se plaît à dire. Celui à qui il « envoie des messages tous les jours » et de qui il se sent « très proche ». « On a la même passion donc ça facilite », estime Anthony, qui sera évidemment à la Beaujoire, dimanche, pour la venue de Marseille (et Dimitri).

Anthony, le sosie de Dimitri. - Philippe Naudin

Le jeune Angevin, invité à plusieurs reprises à s’entraîner avec les pros depuis le début de la saison, doit « se faire un prénom et une carrière ». Pour l’heure, cette dernière n’a pas toujours été simple. Surtout ses deux années à Guingamp. En 2014, il rallie les Côtes d’Armor en provenance de l’Ile de la Réunion. « Je me suis retrouvé seul du jour au lendemain », glisse-t-il. Un peu comme son aîné quelques années plus tôt à son arrivée à la Jonelière à Nantes.

Et avec les U 19 de l’En Avant, « des blessures à répétition » le freinent dans sa progression. Sa famille - sa mère, son grand frère Dimitri et sa soeur - le soutient beaucoup. A distance. Non conservé à Guingamp, Anthony est repéré par le SCO cet été après avoir échoué lors d’un test à Trélissac (CFA). A Angers, l’avant-centre - droitier comme Dimitri - revit. « J’enchaîne les matchs et je marque plus qu’en Bretagne. » Six buts, dont un triplé contre Lannion il y a quelques semaines. Des statistiques qui peuvent lui permettre de rêver à un premier contrat pro.

Dimitri Payet en 2006... au même âge qu'Anthony maintenant. - DAVID VINCENT/AP/SIPA

« Ça serait un échec si je n’y arrivais pas, ça serait très dur pour moi, confie-t-il. Quand je vois ce que Dimitri vit avec le foot, j’ai vraiment envie de vivre ça aussi… Quand je vois l’accueil que lui ont réservé les Marseillais ! » Anthony parle spontanément de son grand frère. Il ne prend donc pas ombrage quand l’entretien tourne seulement autour de Dimitri. « On m’associe beaucoup à lui. Je suis habitué. Il n’y a pas une journée sans qu’on ne me parle pas de lui et ça ne m’agace pas. Je le vis très bien personnellement. Je ne ressens aucune jalousie, que de la fierté. »

Un sentiment de fierté poussé à son paroxysme le 10 juin dernier, lors de France-Roumanie, match d’ouverture de l’Euro. Anthony était à la Réunion devant sa télé. « Je n’ai pas pu retenir mes larmes quand Dimitri a pleuré après son but, raconte-t-il encore ému. Tout est sorti. Il y avait une telle pression. On a fêté ça avec les amis et la famille toute la nuit. »

Ne lâche pas, ne lâche pas

Ce soir-là, le grand frère avait impressionné le petit frère. Comme souvent quand Anthony se délecte des matchs de Dimitri. « Ses coups francs en Angleterre, c’était quelque chose aussi. Je n’ai pas la même patte, mais je travaille. » Avec les conseils du grand frère. Encore et toujours. « Il n’arrête pas de me dire que même si ça ne va pas, il ne faut rien lâcher. Il me rassure dans les périodes de doute car lui aussi en a eu, mais il s’en est sorti… » Et plutôt pas mal au final.

