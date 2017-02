Nantes

TOURISME Un propriétaire louant sur le site américain gagne en moyenne 1.700 euros par mois...

Le site de location d'hébergements entre particuliers Airbnb. - Denis Closon/ISOPIX/SIPA

De plus en plus prisé des voyageurs, de plus en plus critiqué aussi par les professionnels de l’hôtellerie qui y voient une concurrence déloyale, le site Internet de locations d’hébergements entre particuliers Airbnb a vu son activité se développer fortement en 2016 en région Pays de la Loire. Le point.

Quelle fréquentation ? Près de 300.000 voyageurs ont été accueillis en Pays de la Loire entre octobre 2015 et octobre 2016, selon la plateforme américaine. A titre de comparaison, ils étaient moins de 800 quatre ans plus tôt.

Combien d’hébergements sont concernés ? Plus de 12.000 hébergements sont proposés à la location sur le site, contre 260 seulement il y a quatre ans. Principalement à Nantes (2.300 hébergements recensés), mais aussi au Mans, à Angers, sur le littoral ou dans la vallée de la Loire. Au total, 930 communes affichent une possibilité de location, les deux tiers étant dépourvus d’hébergement hôtelier.

Combien gagnent les hôtes ? Les propriétaires ligériens proposant un hébergement sur Airbnb louent en moyenne 20 nuit par an et récoltent 1.700 euros de revenus annuels. Ce sont en majorité des femmes âgées de 30 à 50 ans. A Nantes, un hôte loue en moyenne 28 nuits par an et gagne environ 1.600 euros.

​ Qui sont les touristes Airbnb en Pays de la Loire ? Ce sont principalement des vacanciers qui séjournent en moyenne 3,3 jours. La plupart des locataires (87 %) sont Français, 3 % sont originaires du Royaume-Uni, 2 % d’Amérique du Nord, 1 % d’Asie, 1 % d’Amérique latine… Parmi les Français, un tiers vient de région parisienne, 17 % des Pays de la Loire. L’argument principal qu’ils mettent en avant est d’avoir « accès à davantage d’équipements », suivi par « l’emplacement ».

Quelles retombées sur le territoire ? En 2016, Airbnb s’est engagé à collecter elle-même les taxes de séjours dues par les touristes dans 19 villes françaises. Nantes est concernée : 50.000 euros seront reversés à la collectivité pour les mois d'août à décembre. Par ailleurs, Airbnb estime à plus de 120 millions d’euros ses retombées économiques en Pays de la Loire (20 millions d’euros de revenus pour les hôtes, 100 millions d’euros de dépenses directes dans l’économie locale par les voyageurs).

