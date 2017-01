Nantes

FAITS DIVERS Le jeune homme afghan venait d'être hébergé par une famille d'accueil...

F.B.

La gendarmerie nationale a lancé un appel à témoins après la disparition jugée « inquiétante » d’un adolescent de 14 ans en fin de semaine dernière en Vendée. Le jeune homme, de nationalité afghane, a été vu pour la dernière fois vendredi, vers 15h, à Saint-Hilaire-le-Vouhis, à l’est de La Roche-sur-Yon.

Arrivé il y a huit jours dans une famille d’accueil, il était parti faire une balade sur un VTT blanc. Il est introuvable depuis, rapporte la gendarmerie, qui confie tout de même qu'un profil similaire aurait été repéré ce week-end en gare de Nantes sur des images de vidéo-surveillance.

Il ne parle pas français

Nourullah Jabarkhail mesure 1,71 m, pèse 58 kg, et a des cheveux noirs, coupés courts sur les côtés et plus long dessus. Il était vêtu d’un blouson et d’un jean noirs et de baskets foncées. Il ne parle pas français.

La brigade de Chantonnay demande de la contacter pour toute information susceptible d’aider à retrouver ce garçon. Contact : 02 51 94 30 20.

❗️ #AppelÁTémoins lancé par les gendarmes de #Vendée suite à la disparition inquiétante d'un mineur âgé de 14 ans. #MerciRT pic.twitter.com/xzz7QvvIrA — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) January 16, 2017

