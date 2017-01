Nantes

Arrivé cet été à la Jonelière, le milieu de terrain danois devrait partir alors que son contrat court jusqu'en 2020…

Le milieu de terrain danois Nicolaj Thomsen. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

David Phelippeau

A peine sept mois et puis s’en va. Selon les informations de 20 Minutes, le milieu de terrain danois de 23 ans Nicolaj Thomsen, débarqué cet été à Nantes et souhaité par l’ancien entraîneur René Girard, devrait quitter le FCN dans les heures à venir. Seulement dix fois titulaire depuis le début de la saison et auteur d’un seul petit but (lors du premier match à Dijon), l’international danois n’aura jamais réussi à s’imposer et à montrer les qualités techniques que la cellule de recrutement nantaise avait repérées en lui. Thomsen est un des symboles du recrutement raté de l’été dernier.

Depuis l’arrivée de Sergio Conceição sur le banc nantais, Thomsen, embêté par un problème à une cheville, n’avait joué que 23 minutes, lors du 8e de finale de la Coupe de la Ligue, contre Montpellier (3-1), en décembre. Le milieu de terrain, qui avait déjà failli rejoindre le FCN à l’été 2015 mais avait été recalé en raison d’un souci à un œil, devrait partir. Nantes négocie actuellement un transfert du joueur vers Copenhague. L'information vient d'être confirmée à 20 Minutes par la direction du FCN.

