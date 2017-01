Nantes

CULTURE Johanna Rolland a annoncé une nouvelle création de la compagnie nantaise en 2017...

La grand-mère géante de Royal de Luxe, dans les rues de Nantes en juin 2014. - F.Tanneau/20Minutes

F.B.

Et si la célèbre troupe de théâtre de rue Royal de luxe faisait son retour à Nantes en 2017 ? C’est fort possible. Lors de ses vœux aux institutionnels mardi soir, Johanna Rolland, présidente de Nantes métropole, a en effet indiqué que 2017 sera une « année riche » en événements culturels. Et parmi ces événements, l’élue socialiste a annoncé une « nouvelle création proposée par Royal de luxe, à la fois dans le centre-ville mais aussi dans les quartiers nantais ».

Sans les géants ?

Nantes métropole refuse d’en dire davantage pour le moment. On sait que la compagnie nantaise dirigée par Jean-Luc Courcoult aime cultiver le mystère autour de ses créations.

Son dernier spectacle à Nantes, en juin 2014, articulé autour d’une Grand-mère géante et du Petit géant, avait attiré près de 500.000 spectateurs en quatre jours. Et rapporté plus de 3 millions d’euros de recettes suplémentaires pour l’économie locale. Il pourrait s’agir cette fois d’un spectacle moins colossal, sans les habituelles marionnettes géantes.

A Montréal et au Havre

En 2017, les géants de Royal de Luxe sont en tout cas officiellement attendus à Montréal, du 15 au 22 mai, pour célébrer le 375e anniversaire de la ville québecoise. Ils seront aussi présents au Havre, du 6 au 5 juillet, pour fêter les 500 ans de la cité normande.

