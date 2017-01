Nantes

FOOTBALL Il s’en est passé des choses cocasses (ou pas) en 2016 pour le club nantais…

Le 6 mars 2016, Rennes étrille Nantes 4-1. Funeste moment pour les fans nantais et Lorik Cana aussi. - DAMIEN MEYER / AFP

David Phelippeau

Un petit coup d’œil dans le rétroviseur. L’année 2016 a été riche en moments inattendus, cocasses, lunaires… au FC Nantes. 20 Minutes a sélectionné six épisodes/matchs de manière totalement subjective et de façon non chronologique. Rappelez-vous…

Der Zakarian annonce son départ en direct à la télévision. Le 24 avril, à l’issue du match nul (1-1) des Canaris à Marseille, l’entraîneur nantais Michel Der Zakarian, en fin de contrat, annonce qu’il va quitter le club en fin de saison au micro de beIN Sport. « Je tenais à le dire clairement, je ne serai plus l’entraîneur du FC Nantes l’année prochaine », expliqué le nouvel entraîneur de Reims. Il assène ensuite une explication : « Je n’ai plus envie de travailler avec Monsieur Kita. Voilà, j’arrête. » Cette annonce, qui a surpris tout le monde, avait sérieusement irrité le président Kita.

Michel Der Zakarian sur beIN SPORTS : "Je ne serais plus l'entraineur du FC Nantes la saison prochaine" #OMFCN https://t.co/o2GfinXcW5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 24, 2016

La claque rennaise et les supporters dépités qui partent à la pause. Le 6 mars, le FC Nantes est humilié (4-1) chez le voisin rennais. Une grosse partie du parcage nantais, écœurée, décide de quitter le stade à la mi-temps (4-0 à la pause). A la 53e minute du derby, Alain Rousseau, speaker du Stade Rennais fait une annonce totalement surréaliste qui provoque l’hilarité dans le stade. « Votre attention s’il vous plaît, les chauffeurs des bus nantais sont attendus de toute urgence à leurs véhicules… »

Les incidents de Toulouse. Le 5 novembre, alors que Toulouse mène 0-1 à la Beaujoire (1-1 au final), une centaine de supporters nantais essaie de pénétrer dans la loge présidentielle pour tenter d’en découdre avec le président Waldemar Kita. Les individus – la plupart cagoulés – sont repoussés par les membres de la sécurité. Les forces de l’ordre interviennent très vite. Le président Kita – qui était dans sa loge au deuxième étage – est mis en sécurité au rez-de-chaussée dans son salon. Des scènes inédites à la Beaujoire.

Certains supporters de la Tribune Loire ont fait irruption dans la tribune des officiels en faisant exploser un pétard. #FCNTFC #FcNantes pic.twitter.com/mTRpENgg1W — Xavier Pennec (@xpennec) November 5, 2016

Le joli succès dans le derby de l’Atlantique. L’excellente période nantaise. A cheval sur l’année 2015-2016, les Canaris sont invaincus depuis 13 rencontres toutes compétitions confondues quand ils vont s’imposer, le 10 février, en 8e de finale de la Coupe de France, à Bordeaux (3-4 après prolongation). Le FCN est mené 3-2 à la 98e minute, mais Audel et Bedoya marquent et envoient leur équipe en quart de finale.

Waldemar Kita annonce son départ du FCN, enfin le faux ! Le 30 novembre, le FCN explose en plein vol face à Lyon (0-6) à la Beaujoire. Quelques minutes après le coup de sifflet final, une jeune femme appelle la radio RMC et se fait passer pour l’attachée de presse du FCN. Elle explique que le président Kita veut faire une déclaration. En direct, WK (le faux donc) annonce son départ du club ! Stupeur en salle de presse. Rapidement, RMC se rend compte qu’elle a simplement été victime d’un canular téléphonique d’un imitateur se faisant passer pour le président nantais…

Voilà l'extrait du "fake" de W. Kita ! pic.twitter.com/pb1y4zANvs — Loop (@mattobe) November 30, 2016

René Girard et la grand-mère d’un journaliste. Le 29 septembre, l’ex-entraîneur nantais René Girard arrive très nerveux en conférence de presse d’avant-match (avant FCN-Bastia). « Je vois que vous êtes nombreux aujourd’hui [une vingtaine de journalistes, cinq caméras]. Ça sent le sang, c’est ça ? », lance-t-il d’emblée. Puis, en fin de conférence de presse, interrogé par un confrère sur la possible arrivée de Rolland Courbis à sa place (relayée quelques jours avant), il se lève tout en marmonnant cette phrase lunaire : « Téléphone à ta grand-mère, elle va te le dire ! »

