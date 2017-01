Nantes

FAITS DIVERS Un homme de 63 ans a été hospitalisé lundi au CHU de Nantes après l'explosion de son logement, en Vendée...

Localisation de Velluire en Vendée - Google maps/ capture d'écran

J.U.

La maison est complètement détruite. Son propriétaire, lui, est quasiment indemne. Lundi matin, c’est un petit miracle qui s’est produit à Velluire (près de Fontenay-le-Comte), en Vendée, rapporte le journal Ouest-France. Alors qu’une violente explosion a ravagé une habitation en pierre, l’homme qui l’occupait, âgé de 63 ans, en est sorti vivant, bien que souffrant de brûlures. D’abord secouru par des voisins, il a été transporté et hospitalisé au CHU de Nantes.

Origine accidentelle

Selon le quotidien, il ne reste plus qu’un « amas de gravats et de meubles » à l’endroit où s’est déroulé l’incident. L’origine de l’explosion serait accidentelle, probablement due à une fuite de gaz. Un incendie s’est ensuite déclaré et a pu être maîtrisé par les pompiers.

Vendée. Les images de la maison démolie par l'explosion à Velluire https://t.co/jbFSGV16BU pic.twitter.com/SE74CscqwS — Ouest-France 85 (@OuestFrance85) January 2, 2017

Mots-clés :