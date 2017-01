Nantes

FAITS DIVERS Les voisins ont alerté la police...

Illustration d'une intervention de la police technique et scientifique, ici à Rennes. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

C.A.

Macabre découverte pour les policiers nantais. Mercredi dernier, ils ont été appelés par des habitants du quartier Croix-Bonneau, à l’ouest de Nantes, qui se plaignaient « d’une forte odeur ». Et pour cause. Dans un appartement, les enquêteurs ont retrouvé le corps sans vie d’une femme de 55 ans décédée deux mois plus tôt, relate Ouest-France.

Il la frappe, elle succombe à un malaise

Les policiers ont rapidement interpellé un homme d’une cinquantaine d’années qui était hébergé par la défunte. Depuis la mort de la femme, il continuait de vivre en présence de son cadavre.

Selon Ouest-France, l’homme aurait frappé la femme fin octobre. Cette dernière aurait ensuite succombé à un malaise. L’agresseur présumé a été placé en garde à vue et devait être mis en examen.

