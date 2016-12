Nantes

BUZZ Le fondateur du réseau social a fait savoir à ses 82 millions de fans qu'il «aimait» la page de des joggeurs écologistes «Run Eco Team»...

Le Nantais Nicolas Lemonnier et son groupe Run Eco Team ont séduit le cofondateur de Facebook Mark Zuckerberg qui a partagé une vidéo sur son compte ce 24 décembre 2016. - Facebook/YouTube/Run Eco Team

20 Minutes avec agence

Un amateur nantais de course à pied a séduit le cofondateur de Facebook Mark Zuckerberg. Comment ? Grâce à son initiative à la fois sportive et écologique présentée en janvier dernier sur une page du réseau social et qui s’est finalement transformée en gros « coup de cœur » du jeune milliardaire américain.

Réaliser une vidéo de promotion de Run Eco Team

Créé par Nicolas Lemonnier, le groupe Facebook Run Eco Team propose à ses près de 3.000 membres de ramasser un déchet à chacune de leurs séances de jogging. Un concept « 1 Run = 1 déchet » qui a tellement plu à Mark Zuckerberg, lui-même fan de course à pied, que l’entrepreneur-star du Web l’a relayé sur son propre compte Facebook ce 24 décembre.

Selon Ouest-France, les équipes du réseau social avaient en juin dernier d’ores et déjà contacté le joggeur de 34 ans d’Ancenis (Loire-Atlantique), repéré par leur patron. Puis des professionnels de l’audiovisuel avaient été envoyés en France afin de réaliser une vidéo de promotion de Run Eco Team.

Tourné début décembre, c’est ce clip sous-titré en anglais qui a donc été relayé par Mark Zuckerberg, sur un compte Facebook suivi par quelque 82 millions d’internautes tout de même.

« Mon rêve, ce serait de courir aux côtés de Zuckerberg »

Un coup de pub' inespéré pour Nicolas Lemonnier qui explique avoir été simplement boosté à l’époque par l’envie de se remettre au sport après l’arrivée de son premier enfant. Ceci avant que sa fibre écologiste ne le pousse à réagir face aux déchets croisés tout au long de ses joggings.

Le groupe Facebook du Nantais compte des membres dans le monde entier et le récent « coup de coeur » de Mark Zuckerberg devrait encore accroitre la notoriété de Run Eco Team. Nicolas Lemonnier, lui, se sent pousser des ailes. « Mon rêve, ce serait de courir aux côtés de Zuckerberg, mais aussi avec des dizaines de grands sportifs influents. Pour que tout le monde puisse s’identifier, et fasse de même, dans l’intérêt commun », explique ainsi le joggeur motivé.

Mots-clés :