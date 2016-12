Nantes

LOISIRS Pas moins de sept communes ouvrent une surface de glace pour patiner ou glisser pendant les vacances de Noël…

La patinoire Nant'Arctique installée pendant les vacances de Noël. - F.Brenon / 20 MInutes

Que faire en Loire Atlantique pendant les vacances de Noël ? Plusieurs villes ont choisi les sports de glisse et mettent en place des patinoires éphémères et différentes animations. Voici sept sites, cinq payants et deux entièrement gratuits, où patiner durant les vacances.

>> A Nantes. L’ événement Nant’arctique est de retour cette année jusqu’au 1er janvier, cours Saint Pierre, près de la cathédrale. De 10h à 20h tous les jours, vous pourrez vous dépenser gratuitement (si vous apportez vos patins) sur une patinoire de 550 m2. Une piste de luge s’est aussi agrandie de trois autres couloirs réservés aux plus de 11 ans. Pour en profiter, patins et luges sont à louer 2 euros les deux heures et 2 euros les quatre descentes. Ces activités sont accessibles aux enfants à partir de 4 ans accompagnés par un adulte. Gants obligatoires.

>> A Sainte-Luce-sur-Loire. Autre ambiance attendue salle Marc Jaffret, où deux nocturnes sont prévues les 23 et 30 décembre jusqu’à 22h sur une patinoire couverte entourée d’un marché de Noël. Gratuite, elle sera ouverte jusqu’au 25 décembre et aussi les 30-31 décembre et le 1er janvier.

>> A Carquefou. Une patinoire construite « avec des matériaux 100 % écologiques » est installée en plein air place St Pierre jusqu’au 2 janvier. De 14h à 19h (horaires différents les 24-25-31 décembre et le 1er janvier). Accès payant (2 euros) pour les + de 10 ans. Gants obligatoires.

>> A Saint-Nazaire. Jusqu’au 31 décembre, les amateurs de glisse peuvent s’exercer devant l’hôtel de ville et s’offrir vin chaud ainsi que chichis et autres sucreries. L’entrée et les patins seront entièrement gratuits, la patinoire sera fermée le 25 décembre.

>> A Clisson. Le Vignoble nantais dispose aussi, pour la troisième année consécutive, de sa patinoire de plein air pour les vacances de Noël. Elle y est installée place Jacques-Demy jusqu’au 1er janvier. L’accès y est payant (2 euros).

>> A Châteaubriant. Cours de patinage, soirées à thèmes et spectacles sont les activités mises en place sur la patinoire place Ernest Bréant. Vous pourrez aussi simplement y patiner jusqu’au 15 janvier (de 9h à 23h pendant les vacances scolaires). L’accès coûte 4 euros par adulte et 2 euros par enfant.

>> A Ancenis. Une patinoire couverte vous accueille aussi à l’espace Edouard Landrain du 17 au 31 décembre de 14h à 18h. Elle fermera une heure plus tôt les samedis 24 et 31. Une visite du Père Noel est programmée les 23 et 24 décembre. Tarif : 2 euros. Attention, la glace sera fermée le jour de Noël.

