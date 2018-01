Nantes: Le guidon de vélo connecté, une invention nantaise doublement récompensée

Le guidon Wink inventé par la société Velco. — Velco

Utiliser le GPS de son smartphone pour trouver son chemin, c’est pratique, sauf quand on est à vélo. L’exercice oblige à s’arrêter sans arrêt ou à jouer les équilibristes, au risque d’adopter une conduite franchement dangereuse. Voilà pourquoi la start-up nantaise Velco a eu l’idée de concevoir Wink, un guidon connecté au service des cyclistes.

Son principal atout est sûrement sa fonction guidage. « On entre sa destination via une application sur son smartphone et le guidon se charge du reste. Dès qu’il faut tourner, il allume ou fait clignoter un bloc lumineux à droite ou à gauche. Il suffit de suivre les indications jusqu’à l’arrivée », explique Johnny Smith, l’un des trois jeunes porteurs de projet. La technologie, insérée à l’intérieur du tube en aluminium, permet d’accéder à des statistiques de parcours (temps, vitesse, kilomètres…).

Traceur antivol et phares intégrés

Mais le guidon Wink ne s’arrête pas là. Il déclenche aussi une alarme si quelqu’un essaie de déplacer le vélo de force, ou permet de le retrouver grâce son traceur. « Le propriétaire est averti et peut soit aller le chercher seul, soit transmettre les données à la police avec qui on a travaillé », précise Johnny Smith.

Dernière fonction très utile, Wink dispose de six leds intégrées qui offrent un puissant éclairage de jour comme de nuit. « On ne risque plus d’oublier sa lampe ou de se la faire voler. Ce sont les premiers feux de croisement pour vélo. Il n’y a pas d’équivalent à notre connaissance. »

En vente dans les magasins à partir d’avril

En cours de production en France, les premiers guidons, qui « s’adaptent facilement » à n’importe quel vélo de ville ou VTC adulte, seront vendus 279 euros à partir d’avril dans les magasins de cycles. Plusieurs milliers de modèles ont également été précommandés via Internet fin 2017. Mais, sans attendre leur livraison, le concept a déjà été doublement récompensé (prix de la smart city et prix du meilleur speech) début janvier au CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial de l'innovation.

« Ces récompenses sont une superbe surprise. Elles ont eu l’effet d’un énorme coup de projecteur et d’accélérateur. On a pu nouer beaucoup de contacts avec des gens très qualifiés », se réjouit Pierre Régnier, cofondateur de Velco.

Devenir « le leader mondial »

Au-delà des particuliers, Velco envisage des débouchés auprès des professionnels, comme les livreurs, les hôteliers, les offices de tourisme. Un test devrait même être effectué avec les facteurs de La Poste. « Le vélo va devenir le moyen de transport de demain en ville. Le marché est énorme », est convaincu Johnny Smith. « On veut devenir à terme le leader mondial du vélo connecté. On se donne toutes les cartes pour réussir », résume, ambitieux, Pierre Régnier.

Une levée de fonds de 2 millions d’euros est en préparation pour juin. L’effectif de Velco, actuellement de douze personnes à Nantes, devrait également doubler d’ici 2019.