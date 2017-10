PHOTOS. Nantes: Les 20 tombes les plus célèbres de la ville

On les associe surtout aujourd'hui à une rue, un boulevard ou une place. De nombreux personnages illustres de l'histoire de la ville reposent dans les cimetières nantais. Découvrez leur sépulture, parfois étonnante...

1- Pierre Cambronne (1770-1842)

Général sous Napoléon 1er. A popularisé le mot «Merde»

Cimetière Miséricorde. - F. Brenon / 20 Minutes

2 - Louis Pommeraye (1806-1850)

Notaire, fondateur du passage Pommeraye.

Cimetière Miséricorde - F.Brenon / 20 Minutes 3 - Pierre-Gabriel Verne (1799-1871) et Sophie Allote de la Fuÿe (1800-1887) Parents de l'écrivain Jules Verne, enterré à Amiens.

Cimetière Miséricorde. - F. Brenon / 20 Minutes 4 - Gabriel Guist'hau (1863-1931) Avocat, maire de Nantes (1921-1922), député, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts, ministre du Commerce et de l'Industrie, ministre de la Marine.

5 - Thomas Dobrée père (1791-1828) et fils (1810-1895)

Le premier était armateur-négociant. Le second collectionneur d'œuvres d'art.

6 - Jean-Romain Lefèvre (1819-1882) et Pauline-Isabelle Utile (1830-1922)

Créateurs de la biscuiterie LU.

7 - Jules-César Decré (1834-1921)

Fondateur des magasins Decré.

9 - Victor Mangin (1819-1867)

Journaliste, directeur du Phare de la Loire.

10 - Eugène Livet (1820-1913)

Educateur, fondateur du lycée Livet.

11 - René-Guy Cadou (1920-1951)

Poète.

12 - Serge Danot (1931-1990)

Réalisateur et scénariste de la série TV «Le Manège enchanté» et du chien Pollux.

13 - Famille Dubigeon

Constructeurs navals de 1760 à 1987.

14 - Jean-Baptiste Ceineray (1722-1811)

Architecte, créateur de la place Royale.

15 - Pierre Haudaudine (1756-1846)

Négociant, homme politique, membre de la Garde nationale pendant les Guerres de Vendée.

16 - Louis Say (1774-1840)

Industriel, fondateur de la sucrerie de canne Say, devenue plus tard Béghin-Say. Frère de l'économiste Jean-Baptiste Say.

17 - Edouard Normand (1818-1896)

Industriel, homme politique, maire de Nantes (1885-1888).

18 - Jules Grandjouan (1875-1968)

Syndicaliste révolutionnaire, dessinateur, peintre. Cousin de Paul Grandjouan, industriel nantais spécialisé dans la collecte des déchets.

19 - René Bouhier (1842-1893)

Educateur, directeur de l'école supérieure primaire de Nantes.

20 - Louis Babin-Chevaye (1824-1887)

Industriel, député de Loire-Inférieure.