C’est à Montpellier qu’Ubisoft a créé « Rayman » ou les « Lapins crétins ».

Le studio déménagera en 2019 dans un tout nouveau bâtiment.

« Beyond Good and Evil 2 » est l’un des projets les plus attendus du studio.

Depuis 1994, Ubisoft Montpellier donne vie aux plus gros hits du studio français : Rayman ou Les lapins crétins, aujourd’hui connus mondialement, sont nés de l’imagination de talents d’ici, dans les locaux de Castelnau-le-Lez, dans l’Hérault. Le sublime Beyond Good and Evil, King-Kong ou plus récemment Soldats inconnus aussi.

Un peu à l’étroit, le studio montpelliérain franchira, d’ici 2019, une nouvelle étape, en déménageant au cœur d’un bâtiment flambant neuf d’environ 4.500 m2, dessiné par l’architecte Philippe Rubio. L’occasion de faire le point sur les projets du géant héraultais.

Le paquet sur la motion capture et la réalité virtuelle

« Les jeux que nous faisons à Montpellier sont connus pour être innovants et chargés d’émotion, confie Xavier Poix, le directeur des studios français d’Ubisoft. Le nouveau bâtiment devrait nous permettre d’être encore plus créatifs. Notamment sur la création de nouveaux environnements et de nouveaux univers, la spécialité à Montpellier… »

Implanté dans le futur lotissement Jean-Mermoz, ce quartier général 2.0 doit permettre d’accueillir de plus grosses équipes et d'assurer de meilleures interactions entre les corps de métiers. Il accueillera également un espace de R & D (Recherche et Développement), une nouveauté pour le studio de Montpellier, histoire de mettre le paquet sur la motion capture ou la réalité virtuelle, qui est notamment au cœur de Space Junkies, un jeu vidéo de tir multijoueurs développé à Castelnau-le-Lez, prévu pour le printemps 2018.

Côté softs, difficile de percer les secrets des futurs hits du studio. « Beyond Good and Evil 2 est le gros jeu sur lequel nous travaillons », souligne Xavier Poix. La suite très, très attendue des aventures de Jade, une jeune reporter d’investigation, et de son homme-cochon Pey’J, aux prises avec une conspiration gouvernementale, est en pleine pré-production, dans le plus grand des secrets dans les studios d’Ubisoft Montpellier.

« Nous sommes sur un projet sur lequel nous tentons de ne pas nous limiter sur les ambitions, lâche Michel Ancel, créateur de jeux vidéo de génie et papa de Rayman, qui s’attelle à un nouvel épisode du jeu d’aventure, sorti en 2003 sur PC et consoles. Nous sommes sur un monde sans interruption. Le projet est passionnant. » Autant graphiquement que musicalement, le trailer dévoilé cette année à l’E3, à Los Angeles, présente un titre bluffant, de quoi tirer quelques larmes à certains. Et made in Montpellier...

