Jeudi, le Conseil d’Etat mettait un terme à une polémique vieille de trois ans, en retoquant définitivement une décision du maire de Béziers, Robert Ménard, qui avait installé une crèche dans l’hôtel de ville de la commune, durant la période de Noël 2014.

La cour administrative d’appel de Marseille avait annulé en avril 2017, indique l’AFP, une précédente décision du tribunal administratif de Montpellier, qui avait en première instance validé la décision du maire, élu en 2014 avec le soutien du FN. C’est contre cette décision de la juridiction administrative marseillaise que le premier magistrat de Béziers s’était pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat, qui a donc rejeté ce pourvoi.

« Nous ferons notre crèche cette année »

Mais cela ne semble pas signifier, pour Robert Ménard, coutumier des polémiques en tout genre, la fin des crèches dans son hôtel de ville : « Nous ferons notre crèche cette année, souligne-t-il, cité par le quotidien Midi Libre. Ce n’est pas un coup d’arrêt. Nous avons choisi des thèmes plus provençaux (…) racontant les métiers d’autrefois. »

Ils pourront tenter d'interdire notre #crèche de 2017, de 2018 ou celle de 2030. On ne cédera jamais sur notre culture !#Béziers — Robert Ménard (@RobertMenardFR) November 10, 2017

Au site Boulevard Voltaire, classé à l’extrême droite, que Robert Ménard a contribué à lancer en 2012, l’élu confie que cette décision ne concerne « que la crèche de 2014 ». « Depuis trois ans, nous présentons des crèches différentes, des crèches plus adaptées, plus insérées dans les festivités de la ville, et des crèches plus culturelles », note-t-il.

Le 4 décembre, relate Midi Libre, Robert Ménard inaugurera donc sa nouvelle crèche.

