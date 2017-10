VIDÉO. Montpellier: Chrétiens, juifs et musulmans unis pour nettoyer l'église de la Paillade, prise pour cible

L'Eglise Saint-Paul à la Paillade (Archives). — N. Bonzom / Maxele Presse

Ces derniers jours, l’Eglise Saint-Paul, située au cœur de la Paillade, à Montpellier, avait été la cible d’actes de vandalisme : dégradations, carreaux cassés… Cependant, les responsables écartaient tout fait antichrétien, mais plutôt des actes d’incivilité.

Nettoyer et réparer

Samedi, rapporte France 3, des habitants et des responsables des cultes chrétiens, juifs et musulmans ont décidé de s’unir pour nettoyer l’église et réparer.

Les dizaines d’habitants présents en ont profité pour dénoncer ces actes, dont les coupables sont activement recherchés par les services de police.