Hérault: Le home-jacking tourne mal pour le cambrioleur, tué par sa victime

L'enquête a été confiée à la gendarmerie pour déterminer si le propriétaire était en situation de légitime défense. — B. Colin / 20 Minutes

Le propriétaire d’une maison de Servian, près de Béziers dans l' Hérault, a tué jeudi soir un cambrioleur qui s’était introduit armé chez lui en présence de sa famille. L’homme a été placé en garde à vue, a précisé Angélique Depétris, substitut du procureur de Béziers. L’enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie pour déterminer notamment s’il était en situation de légitime défense.

Deux individus armés, cagoulés et gantés

Les faits se sont produits jeudi, vers 21 heures, au domaine Saint-Adrien, un lieu agrémenté de jardins distingués par plusieurs prix.

Selon les premiers éléments de l’enquête, deux cambrioleurs armés se sont introduits dans la maison du propriétaire, et l’ont menacé ainsi que sa famille. Selon France Bleu Hérault, les deux individus, par ailleurs cagoulés et gantés, auraient « même violemment frappé » les époux pour obtenir de l’argent. Ces derniers leur auraient donné la recette de la journée mais les agresseurs en voulaient plus, affirment nos confrères.

L’autre cambrioleur en fuite

L’un des voleurs est monté à l’étage, et le propriétaire des lieux s’est alors saisi d’une arme, et a tiré. Les enquêteurs cherchent à déterminer si l’arme appartient au propriétaire ou si c’est celle des cambrioleurs.

L’autre cambrioleur présumé est en fuite. France Bleu Hérault rappelle que le jardin de Saint-Adrien a été élu «Jardin préféré des Français » en 2013 sur France 2.