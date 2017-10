VIDEO. Nîmes: Avec du Jacques Brel, un chanteur triomphe à «The Voice» en Espagne

Loukas. — Loukas.

Loukas a participé à l’émission «The Voice» en Espagne.

Le chanteur est issu d’une famille gitane catalane.

Il a déjà sorti deux singles, en 2016 et en 2017.

Perché sur un tabouret, la guitare collée à la poitrine, Loukas a tiré les larmes il y a quelques jours du jury de la version espagnole de l’émission The Voice.

En interprétant Ne me quitte pas de Jacques Brel, ce Nîmois de 29 ans, qui a déjà sorti deux singles en 2016 et en 2017, a fait se retourner en quelques secondes les quatre sièges, dont celui du chanteur Juanès, célèbre grâce à sa Camisa negra, sortie en 2006.

Un autodidacte

Sa passion pour la musique et le chant, Loukas l’a héritée de sa famille gitane catalane, originaire de Barcelone et de Figueras. Autodidacte « à 100 % » souligne le jeune homme, il a tout appris auprès de son père, dans l’ombre de ses idoles, Nicolas Reyes, le chanteur des Gipsy Kings ou d’autres artistes de flamenco espagnols ou latinos.

« Chez nous, l’enfant est roi !, sourit le Nîmois. Alors, quand en plus, il chante, c’est un véritable honneur pour nous… Je n’oublierai jamais ces moments magiques, où nous faisions de la musique, tous réunis… » Ces rythmes gipsys, Loukas les a « dans le sang ». Son bonheur, c’est de les partager sur scène. « Cette musique rend les gens heureux. Quand vous êtes tristes, vous écoutez des sons gipsys, ça va mieux après ! »

Les titres de Loukas mélangent rythmes traditionnels gipsys et flamencos avec des sons actuels, « pop latino », confie-t-il. Et dans ses deux premiers singles, il chante en français et en espagnol, les deux cultures qui se mêlent chez lui avec harmonie.