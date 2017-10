Perpignan: Menacées par des voisins, une mère et ses quatre filles vivent cloîtrées chez elles depuis des mois

Le quartier HML de Vernet-Salanque, à Perpignan. — Google Maps

Depuis le mois de juillet, une famille vit un véritable cauchemar, dans un logement HLM de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Menacée par des voisins, une mère, qui élève seule ses quatre filles dans le quartier Vernet-Salanque, vit cloîtrée chez elle.

« Nous sommes à bout, traumatisées par toutes ces violences », écrit la Perpignanaise, dans une longue lettre publiée sur Facebook. Au début de l’été, selon leur avocat Etienne Nicolau, les voisins se seraient plaints que l’on « dise du mal d’eux ». C’est le début de l’enfer pour cette maman et ses filles, qui auraient été aussitôt victimes d’insultes, de menaces et même de coups et d’agressions. Depuis, « ils continuent à nous menacer tous les jours (…), nous crachent dessus quand on passe, nous insultent, bloquent nos voitures, nous font vivre l’invivable », reprend la victime, sur Internet.

« Elles vivent dans le noir total »

« Pendant un mois, elles se sont réfugiées dans un foyer, raconte leur avocat, Etienne Nicolau à 20 Minutes. Mais la structure ne pouvant les garder que quatre semaines, elles ont fini par rentrer chez elles. Sur place, elles se rendent compte que le compteur électrique a été cassé, ce qui leur reste à manger a pourri. Elles vivent dans le noir total, avec ces gens qui viennent régulièrement taper à leur porte, et qui les insultent… »

« Nous avons deux paquets de pains au chocolat et un paquet de pain de mie, ils veulent nous laisser mourir de faim », écrit la mère, qui craint pour ses filles, qui vivent depuis plusieurs semaines dans un climat de terreur, les volets fermés et une chaise bloquant la porte d’entrée de l’appartement. « Nous sommes à bout », ajoute-t-elle.

Bientôt un nouveau logement

Escortée par la police municipale, la famille a fini par parvenir à déposer une plainte. Les trois mineures de 13, 15 et 17 ans ne vont plus à l’école ni au lycée, et leur mère ne va plus travailler dans la grande surface qui l’emploie, depuis plusieurs semaines…

Mais le cri de détresse de cette famille de Perpignan a peut-être porté ses fruits. Selon Etienne Nicolau, un autre logement, dans un autre quartier de Perpignan, pourrait être proposé très rapidement à cette maman et ses quatre filles. 20 Minutes a sollicité ce mercredi matin l’office de logement HLM de Perpignan, qui n’a pas donné suite à nos demandes. Du côté de la mairie, on ne souhaite pas communiquer pour l’instant.

Les services de police, en revanche, confirment l’existence de cette affaire « Nous avons bien été saisis, des plaintes ont bien été déposées. L’enquête est en cours ».