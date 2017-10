Hérault: A Palavas-les-flots, les corridas, c'est terminé (tant que le maire sera là)

TRADITIONS Christian Jeanjean (LR) n’en veut plus dans ses arènes. Pour une question budgétaire, d’abord. Mais pas seulement…

Un taureau lors d'une corrida à Pampelune (Espagne). — Daniel Ochoa de Olza/AP/SIPA

En mars, stupeur et tremblement chez les amoureux de la corrida : la commune de Palavas-les-flots, place forte de la tauromachie dans le Languedoc, annonçait qu’il n’y aurait pas de corrida lors de ses ferias de printemps et d’automne…

Un choix budgétaire à l’époque, face au prix exorbitant de l’organisation. Cette fois-ci, le maire de la station balnéaire Christian Jeanjean (LR) enfonce le clou : « Tant que je serai maire, on ne fera plus de corrida », a-t-il annoncé à la Gazette de Montpellier.

« Il y a de plus en plus de gens qui sont contre »

« La feria avec corrida, c’est 145.000 euros de subvention, sans, c’est 65.000 euros, explique l’élu. Il y a de moins en moins de gens qui viennent y assister, c’est compliqué à sécuriser ». Et, rajoute-t-il, « il y a de plus en plus de gens qui sont contre ».

Voilà qui devrait réjouir les militants anti-corrida à Palavas-les-flots, comme ailleurs.