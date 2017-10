Montpellier: Excédés par les courses de quads en pleine rue, des habitants lancent une pétition

Un quad (illustration). — Martin Mejia/AP/SIPA

Le maire de Montpellier, Philippe Saurel (divers gauche), a reçu sur son bureau ces derniers jours une pétition du collectif de la Guirlande : le collectif dénonce de « graves problèmes de nuisances sonores et de sécurité routière » auxquels se trouvent exposés les quartiers de Figuerolles, du parc de la Guirlande et de la cité Gély.

>> A lire aussi : « Les drones pourraient être une réponse » aux rodéos sauvages

Jusqu’à des heures « très tardives »

Selon ces habitants, « des courses régulières de quads et de deux-roues affectent gravement la tranquillité des quartiers ». Il s’agit pour eux, au-delà du danger de sécurité routière, d’un « véritable problème de santé publique », qui pourrait entraîner « des perturbations du sommeil, de l’anxiété et des pathologies cardio-vasculaires ».

Ces rodéos urbains se dérouleraient quotidiennement les rues et les avenues du quartier, mais aussi dans les parcs, le plus souvent entre 12h et 14h, puis à partir de 16h jusqu’à des heures très tardives. Le collectif annonce même que certains habitants songeraient à déménager, « ne pouvant même plus dormir à cause de ces nuisances ».

Les habitants ont demandé un rendez-vous avec le maire.