Montpellier: Au Marché du Lez, les discothèques incendiées deviendront... une «Boqueria»

Les discothèques du Milk et du Folies ont été ravagées par les flammes dans la nuit du 12 au 13 septembre à Montpellier. Le Heat a également été touché, dans une moindre mesure — Nicolas Bonzom / Agence Maxele Presse

Il y a un peu plus d’un an, un incendie d’origine criminelle ravageait le Folie’s, le Milk et le Heat, route de la mer, à Montpellier. Aujourd’hui, le complexe tente de renaître de ses cendres, du côté de Saint-Jean-de-Védas, près de la salle Victoire 2…

Le Milk, après l'incendie, en septembre. - N. Bonzom / Maxele Presse

Mais l’ancien site du Palladium, qui porte toujours les stigmates de la nuit du 12 au 13 septembre 2016, n’est pas abandonné pour autant : le lieu va être prochainement transformé… en halles gourmandes. Une « Boqueria » à la sauce montpelliéraine qui sera créée par l’équipe du Marché du Lez, le lieu hype situé juste à côté du bâtiment.

Des producteurs régionaux

« Il s’agira de halles de bouche, où l’on pourra se promener, acheter des produits frais et de qualité ou bien manger sur place », confie Camille Cattan, une des fondatrices du Marché du Lez. On parle d’une ouverture fin 2018, tandis que les travaux devraient débuter prochainement. Producteurs et restaurateurs de la région devraient s’installer dans un bâtiment de plusieurs niveaux, avec une terrasse sur le toit.

Le Marché du Lez à Montpellier. - Naema Serves

Un projet qui doit venir compléter encore un peu plus l’offre du Marché du Lez, ouvert il y a un an avec une brocante, trois restaurants, et une école de DJ. Et sur le site, les projets ne manquent pas : jeudi soir, sera inauguré officiellement le concept-store de mobilier et de décoration haut de gamme La maison Pernoise, le 19 octobre, ouvriront un barbier et un coiffeur pour hommes ainsi qu’une fleuriste, alors que des pépinières d’artistes, qui accueilleront menuisier, céramiste et tatoueur, débarquent bientôt. Enfin, un « street-food market » qui va des plats du monde entier façon food-truck, est aussi en projet.