Alerte à la bombe: Une école primaire évacuée près de Béziers

Une voiture de gendarmerie (illustration). — Konrad K. / SIPA

L'alerte à la bombe est arrivée vendredi à la gendarmerie de Béziers via un texto annonçant que « l’école primaire allait sauter dans l’heure », annonce Midi-Libre. ll était environ 13h30 et une opération d’évacuation de l’école primaire de Colombiers ( Hérault) a alors commencé pour cet établissement comptant 133 élèves et une dizaine d’enseignants.

Au centre du village

Le quotidien régional indique que les enfants ont été évacués vers un terrain de sport à proximité, tandis que les voisins directs de l’école, située au centre du village, ont été confinés. Une équipe de déminage est arrivée de Montpellier vers 15 heures, afin d’explorer l’école.

