Aude: Une kitesurfeuse sauvée de justesse de la noyade

Le 7 septembre dernier, deux kitesurfeurs en difficulté, un père de 52 ans et son fils de 18 ans étaient secourus par les sauveteurs en mer de Gruissan, dans l’Aude.

Dimanche, une kitesurfeuse a également dû être sauvée de justesse, au large de la Vieille nouvelle, toujours dans le même département. D’abord introuvable, la victime a finalement été découverte dans l’eau, « exténuée », à bonne distance de sa voile, expliquent les services de la SNSM, les sauveteurs en mer.

En état d’hypothermie

« Trente secondes de plus et elle s’évanouissait », indiquent les secours. La kitesurfeuse était « épuisée, stressée et en état d’hypothermie ». Une intervention réussie mais dont l’issue aurait pu être dramatique sans l’arrivée des secours, assure la SNSM. « Je pensais que ma dernière heure était arrivée, confie la sportive, citée dans un communiqué. Je suis émue par la gentillesse de l’équipage, je n’oublierai jamais. »