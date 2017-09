Enseignant écroué dans le Gard : «Au moins six victimes» âgées de 4 ans

Illustration de cartables, ici dans une école de Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Un instituteur gardois, âgé de 58 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire mercredi après l’ouverture d’une information judiciaire pour « viols et abus sexuels sur mineurs de 15 ans » concernant « au moins six enfants » âgés de quatre ans, a appris l’AFP auprès du parquet de Nîmes, dans le Gard.

L’homme, qui enseigne depuis 20 ans dans différentes écoles du Gard et qui nie farouchement les faits, avait été suspendu en décembre 2016 après un signalement de parents et faisait l’objet depuis d’une enquête préliminaire, a précisé, mercredi, lors d’une conférence de presse, le procureur Erick Maurel.

« Au moins six victimes »

« Les qualifications retenues s’appuient sur les déclarations des enfants », a poursuivi le magistrat, sans donner de précisions sur les faits que le quinquagénaire est soupçonné d’avoir commis. « Nous considérons à ce stade que nous serions en présence d’au moins six victimes », toutes âgées de quatre ans, garçons et filles, a-t-il précisé, parlant pour le moment de deux plaintes formellement déposées. Placé en détention provisoire, il sera décidé sous quatre jours du maintien en détention ou non de l’instituteur.

Les faits reprochés à l’enseignant auraient été commis courant 2016, mais sachant que « ce sont des enfants de quatre ans, le repérage dans le temps est difficile », a-t-il ajouté. « L’interrogation que tout le monde a, c’est ce qui a pu se passer auparavant », a souligné le procureur de la République de Nîmes. Le magistrat n’a pas confirmé la commune dans laquelle enseignait le suspect en maternelle, mais selon des sources proches de l’enquête, il s’agirait de Caveirac, explique l’AFP, situé à 10 km à l’ouest de Nîmes.

« Des jeux »

« Les mentions qui sont faites dans son dossier administratif justifient déjà de nouvelles investigations », même si « rien ne laisse entendre que les mutations [précédentes de l’instituteur] soient liées à un comportement inadapté », a aussi déclaré le procureur.

Arrêté lundi, jour de la rentrée, car sa suspension provisoire arrivait à échéance, il a été placé en garde à vue. Son domicile a été perquisitionné et du matériel informatique saisi. L’affaire a débuté fin 2016 quand des parents se sont « inquiétés de la narration de certains jeux ». Les enquêteurs ont pris le temps de « s’assurer de l’authenticité et de la cohérence des propos des enfants (…) qui s’exprimaient avec des mots d’enfants de quatre ans » et « ne racontaient pas des abus sexuels » mais « des jeux ».

Les viols et abus auraient eu lieu pendant des périodes où la classe était scindée en deux, à l’intérieur même des locaux de l’école. Le seul antécédent judiciaire de l’instituteur relève de violences intrafamiliales sur sa dernière épouse.