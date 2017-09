Incendies: 120 personnes évacuées à Montpellier et dans l'Aude

L'incendie près de Montpellier le 6 septembre 2017 était contenu en début de soirée. — PREFECTURE HERAULT

La situation est sous contrôle à Montpellier mais pas dans l’Aude. Un incendie a brûlé 80 hectares depuis mercredi après-midi dans deux communes qui jouxtent Montpellier, nécessitant l’évacuation de 30 personnes mais sans faire de victime. Plus de 760 hectares ont été ravagés par des incendies de forêts dans l’Aude et 80 personnes dans deux campings ont été évacuées « à titre préventif ».

« Le feu a parcouru 80 hectares sur la commune de Combaillaux et Grabels (au nord de Montpellier). Une trentaine de personnes ont été prises en charge et évacuées. Aucune victime n’est à déplorer tant parmi la population que les secours et les forces de l’ordre. Près de 40 maisons ont été sauvées des flammes », a précisé la préfecture de l’Hérault dans un communiqué diffusé peu avant 22H00.

Dans la soirée, d’épais nuages de fumée et une forte odeur de brûlé flottaient au-dessus du centre de Montpellier, a constaté une journaliste de l’AFP. Au moins deux habitations, un garage et deux voitures ont été endommagés par les flammes, a-t-on précisé à la préfecture. De même source, 320 pompiers et 70 gendarmes sont mobilisés sur ce sinistre, qui a bloqué au moins deux routes départementales.

700 hectares brûlés dans l’Aude

Dans l’Aude, le sinistre a débuté vers 17h40 non loin de Port-La-Nouvelle et Sigean. Attisé par un vent de plus de 50 km/h, le feu dans un relief escarpé a détruit quelque 700 hectares et continuait à progresser à 1h00, toujours en raison de vents assez forts, entre 40 et 50 km/h, selon les pompiers.

Deux campings situés « assez loin de l’incendie » ont été évacués par les secours « à titre préventif », soit 80 campeurs. Trois cents sapeurs-pompiers luttaient dans la nuit contre ce sinistre.