Nîmes: Soupçonné d’abus sexuels, un enseignant placé en garde à vue

PEDOPHILIE Soupçonné d’agressions sexuelles, un enseignant de Nîmes a été placé en garde à vue. Il est soupçonné d’abus sur six enfants d‘une école maternelle…

Illustration d'une école. — G. VARELA /20 MINUTES

Un enseignant de Nîmes a été arrêté à son domicile lundi matin et placé en garde à vue. Il est soupçonné d’abus sexuel sur six enfants, garçons et filles, âgés de quatre ans.

Ce sont les parents qui ont porté plainte contre les agissements présumés de cet homme. Les faits se seraient déroulés dans une école maternelle de l’agglomération de Nîmes.

Il avait été suspendu l’année dernière

L’enseignant âgé d’une cinquantaine d’années était suspendu depuis l’année scolaire passée, après un premier signalement. L’enquête est menée depuis plusieurs mois par le parquet des mineurs de Nîmes. Sa garde à vue a été prolongée lundi soir.