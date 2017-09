Montpellier: Au cirque Gruss, les enfants des artistes ont fait (aussi) leur rentrée

Les enfants du cirque Gruss en pleine rentrée scolaire. — Jérôme Diesnis / Maxele Presse

Sur les murs, des affiches pour reconnaître les lettres, les chiffres ou encore bien écrire la date du jour. Des tables, des chaises, une maîtresse, des casiers. La petite classe où sont scolarisés ces dix-sept enfants est comme les autres… ou presque.

Ici, à quelques mètres à peine du grand tableau noir, les voisins sont des zèbres ou des lions. Et leurs parents, tous artistes ou techniciens du cirque Arlette-Gruss, dont le chapiteau s’élève au domaine de Grammont, à Montpellier (Hérault), jusqu’au 10 septembre prochain. Le 11, ils reprendront la route. Leur école avec.

« On vit au rythme du cirque »

Ils sont Russes, Colombiens ou Italiens… « On sert de traducteur parfois à la maîtresse », sourit Alexis, dont la maman est chanteuse et le papa, technicien en charge des lasers du cirque Gruss. Les élèves de cette classe à niveau unique, de la petite section au CM2, ont repris vendredi. Le lundi, ici, c’est jour de relâche. « On vit au rythme du cirque », explique l’enseignante de cette drôle de classe, Laurence Loeffler.

Détachée par l’éducation nationale, elle s’est portée volontaire après avoir vu un reportage. « Je voulais découvrir le monde du cirque, l’expérience d’une classe unique, m’enrichir d’autres cultures et d’autres façons de vivre », reprend-elle.

« C’est beaucoup mieux ici »

L’absence de collègues pour échanger, tout comme la masse de travail ne l’ont pas effrayée. « J’essaie de leur inculquer l’autonomie », note l’enseignante. Quitter sa famille, son cocon, vivre dans une caravane… Il faut avoir l’âme bohème. « Je suis heureuse d’avoir sauté le pas. J’apprends énormément au contact des enfants et des parents. »

Les enfants adhèrent, eux aussi. Alexis, comme d’autres, a connu les écoles classiques. Celles qui n’ont pas de roues. « C’est beaucoup mieux ici ! », assure le jeune garçon.