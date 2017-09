Gard: Un cambrioleur pénètre dans une maison et poignarde un père de famille

Un cambrioleur entré par effraction dans une maison (illustration) — S.Salom-Gomis/Sipa

Un homme de 19 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes à 5 ans de prison. Le prévenu s’était introduit dans une maison, rapporte Objectif Gard. S’en était suivie une scène glaçante qui aurait pu très mal se terminer…

Nous sommes en pleine nuit, le 23 mars 2016. Un couple est réveillé par l’alarme de leur maison, à Bouillargues, une comme de quelque 6.000 habitants, près de Nîmes, dans le département du Gard. Les époux entendent alors des pas dans la pièce située au-dessus de leur chambre. N’écoutant que son courage, l’homme se lève…

Six coups de couteau

Il surprend alors le voleur, qui s’éclaire avec son téléphone portable. Il échafaude alors un plan, relate le site d’actualité : enfermer le malfrat dans la pièce, puis prévenir les policiers, qui n’auront plus qu’à le cueillir. Mais voilà : au moment de fermer, l’inconnu parvient à s’extirper de la pièce. Une bagarre éclate alors entre les deux hommes.

Le prévenu s’empare d’une arme blanche et porte six coups dans le dos et dans le thorax de l’habitant. Sous l’effet de l’adrénaline, note Objectif Gard, la victime ne sent rien.

Voler un vélo

« Je l’ai coincé par terre, j’ai attrapé le marteau… J’ai eu un éclair de lucidité. Moins une, je le tuais », explique le plaignant, qui a finalement laissé filer le voleur, demandant à sa compagne, venue prêter main-forte à son mari avec un couteau, d’en faire autant.

Dans la bagarre, le voleur a perdu son téléphone, ce qui permettra de le retrouver. Devant le tribunal, il a présenté ses excuses. Il a expliqué avoir voulu voler un vélo…