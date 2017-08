Béziers: Ils abandonnent leur petit-fils dans la voiture pour faire leur marché

FAITS DIVERS Deux retraités sont partis faire leur marché en enfermant leur petit-fils de huit ans dans une voiture. Deux heures plus tard, les gendarmes les ont retrouvés…

Un couple de retraités a abandonné son petit-fils de huit ans dans une voiture en stationnement à Portiragnes, une commune située à proximité de Béziers. Les deux grands-parents sont partis faire le marché artisanal nocturne de la commune sans se soucier de l’enfant, enfermé dans l’habitacle, avec seulement une fenêtre entrouverte.

Ils ne reviennent qu’à 23 heures

Alertés, les policiers municipaux de la commune l’ont découvert vers 21 heures. Ils ont dans un premier temps tenté de l’extraire du véhicule, sans y parvenir. L’enfant était en bonne santé et a été hydraté. Ce n’est que deux heures plus tard que les grands-parents sont rentrés du marché, à 23 heures. Les gendarmes, appelés entre-temps, ont relevé leur identité et prévenu les parents de l’enfant.