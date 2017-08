Hérault: Une médium sur les traces d'Arthur, disparu en plein tour du monde

Arthur a disparu lors de son tour du monde. — D.R.

Voilà sept mois qu’Arthur Angé a disparu. Sept mois que la famille de cet Héraultais de 30 ans, parti faire un tour du monde seul avec son sac à dos il y a trois ans, remue ciel et terre pour tenter de dénicher le moindre indice pour tenter de retrouver sa trace.

C’est alors qu’il se trouvait au sud du Bangladesh, en Asie du sud, à la fin du mois de janvier, que les proches de ce jeune globe-trotter ont perdu tout contact avec lui. La dernière fois qu’Arthur a été vu, c’est sur une photo retrouvée par l’ambassade de France, où l’on voit le voyageur solitaire poser à Tanchi, près de la frontière birmane.

>> A lire aussi : Hérault : Une photo relance l'enquête pour retrouver Arthur, disparu en plein tour du monde

Arthur Angé, 30 ans, a disparu depuis le 26 janvier 2017. - Arthur WhereAreYou

Protégés par la police bangladaise

Ces dernières semaines, la famille du jeune disparu a décidé de se rendre sur place, pour tenter de faire avancer l’enquête. « Il a fallu toute la détermination de la maman d’Arthur pour convaincre le réseau diplomatique français du bien-fondé de cette démarche, compte tenu, notamment, des éventuels soucis de sécurité, mais le principe du déplacement et ses modalités pratiques ont finalement été acceptés et actés », expliquent les proches d’Arthur Angé sur la page Facebook Arthur Whereareyou.

La maman, la sœur et l’oncle du voyageur ont embarqué le 5 août pour le Bangladesh, avant d’être rejoint par une médium. Si ce recours peut susciter l’interrogation, la méthode les aurait conduits, si l’on en croit les proches, dans un endroit précis…

« J’étais sûre qu’il était passé par là »

Geneviève Delpech, veuve du chanteur Michel Delpech, aurait emmené l’expédition, escortée par la police locale, près d’une frontière fluviale entre le Bangladesh et la Birmanie.

Un passage qu’Arthur Angé aurait pu emprunter. « On m’a envoyé une photo (…) J’ai fait tout de suite des dessins de choses que je voyais très précisément, explique la médium à Midi Libre. J’étais sûre qu’il était passé par là (…) On a appris après qu’il s’agit d’un passage très dangereux, où se déroulent de nombreux trafics. » Sur place, aucune trace d’Arthur. Mais les investigations auraient repris de plus belle.