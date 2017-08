Hérault: Un campeur sérieusement blessé par balles dans un bar

Illustration dans un camping — GILE MICHEL/SIPA

Un campeur d’une trentaine d’années a été touché par deux balles, dans la nuit de dimanche à lundi, à Marseillan-Plage, entre Béziers et Sète (Hérault), rapportent le Midi Libre et e-metropolitain. L’homme se trouvait dans un bar, attenant au camping.

Rapidement prise en charge, la victime est « sérieusement blessée » selon les premières constatations des secouristes. L’homme a été hospitalisé à Montpellier.

>> A lire aussi : Bouches-du-Rhône: Un homme grièvement blessé par balle

Son ou ses agresseur(s) ont pris la fuite et sont activement recherchés. Les enquêteurs devront aussi déterminer les causes exactes et les circonstances du drame.