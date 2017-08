Aude: En pleine nuit, elle sauve la vie d'une automobiliste

Un véhicule de pompiers. (Illustration) — Beatrice Colin

Elle a eu le bon réflexe. Réveillée par un « bruit de moteur qu’on essayait de redémarrer », une Allemande a sauvé la vie d’une automobiliste, ce samedi, entre Laure-Minervois et Villarzel-Cabardès (Aude), selon le récit de La Dépêche du Midi.

Entre 4 et 5 heures du matin, une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture et a fini dans le fossé. Alors que la conductrice tentait de redémarrer, la voisine est intervenue et a dégagé la victime de l’habitacle. « Peu après, la voiture a pris feu complètement », raconte au quotidien local le mari de cette sauveteuse improvisée. Ce couple d’Allemand vit dans un domaine juste en face du lieu de l’accident.

Son mari éteint le début d’incendie

L’homme, qui continuait à dormir, a été alerté par sa femme. Il a utilisé des extincteurs pour éteindre le feu qui démarrait. La victime de l’accident a, elle, été prise en charge par les pompiers.