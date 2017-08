Incendie de Saint-Pons-de-Mauchiens: Le feu est fixé mais il peut reprendre avec le vent violent

Illustration d'un incendie. — LILIAN AUFFRET/SIPA

L’incendie qui sévi dans l' Hérault depuis mercredi est désormais fixé. Il a ravagé 500 hectares de pinède et de guarrigue et a nécessité l’évacuation de 400 personnes près de Saint-Pons-de-Mauchiens. Les pompiers de l’Hérault restent néanmoins très prudents à cause des vents fort prévus ce jeudi.

« Les sapeurs-pompiers ont travaillé d’arrache-pied toute la nuit pour éviter les reprises et traiter les nombreux points chauds avant la levée du jour, au regard du vent du nord assez fort attendu pour la journée » de jeudi, précisent les pompiers. Sur place près de 200 pompiers sont toujours engagés et une reconnaissance aérienne est prévue vers 8 heures avec l’intervention éventuelle des avions bombardiers d’eau du département pour sécuriser les derniers brûlages.

D’énormes moyens déployés

« Des moyens vont rester sur place jusqu’à l’extinction totale toute la journée », disent les pompiers. « Compte tenu des conditions météo du jour la plus grande prudence est appelée ». L’incendie, qui est situé à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Montpellier et s’est déclaré en début d’après-midi mercredi, a évolué dans une zone comprise entre les communes de Saint-Pons-de-Mauchiens, Villeveyrac, Montagnac et Saint Pargoire.

Au plus fort du sinistre, mercredi en fin de journée, environ 800 sapeurs-pompiers étaient sur place avec l’intervention des moyens aériens nationaux, neuf canadairs, deux trackers, et un Dash et dragon 34. Des renforts d’Ile-de-France, Occitanie et de l’Ouest avaient aussi été dépêchés sur place.

Une habitation a brûlé

Environ 400 personnes ont été évacuées préventivement mercredi après-midi du camping de Borepo à Villeveyrac et de certaines habitations situées notamment dans le secteur de l’Abbaye de Valmagne. Environ 200 d’entre elles ont été hébergées dans la salle des fêtes de Villeveyrac, commune, où elles ont passé la nuit.

Dans la commune de Villeveyrac, une habitation a brûlé, selon le bilan établi par les pompiers et la préfecture de l’Hérault. Parallèlement un feu de végétation survenu mercredi après-midi dans une zone d’habitations à Beaucaire (Gard) a été éteint, indiquent les pompiers du Gard. Vingt hectares ont été brûlés et les sapeurs-pompiers sont restés sous surveillance toute la nuit.