Hérault: Plusieurs hectares de pinède en feu

Un Canadair combat un incendie dans le sud de la France (illustration). — Mavila/SIPA

Selon une information du Midi Libre et de France Bleu Hérault, un feu est en cours à Saint-Pons-de-Mauchiens, une commune de l’Hérault située à une trentaine kilomètres au nord de Sète.

L’incendie s’est déclenché en début d’après-midi et a déjà ravagé dix hectares de garrigue et de pinède. Une centaine d’hectares seraient menacés par les flammes. Pour arrêter au plus vite cet incendie, six groupes d’interventions des sapeurs-pompiers de l’Hérault sont actuellement mobilisés. Trois canadairs sont venus apporter du renfort aux soldats du feu du département.