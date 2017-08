Gard: Quatre jeunes de 16 à 25 ans arrêtés pour une vingtaine d’incendies

A.M. avec AFP

Un Canadair combat un incendie dans le sud de la France (illustration). — Mavila/SIPA

Jeudi, les gendarmes du Gard ont interpellés et placés en garde à vue quatre jeunes, âgés de 16 à 25 ans, soupçonnés d’avoir provoqué volontairement une vingtaine de départs de feu. Ils doivent être présentés vendredi au parquet, selon les gendarmes.

Ils sont soupçonnés notamment d’être à l’origine d’une vingtaine d' incendies survenus dans le département depuis juillet, et notamment à Roquemaure, Villeneuve-lès- Avignon et Pujaut. Ils ont été interpellés suite à des recoupements et à une enquête de proximité.

Des feux importants

« Ils se rejettent plus ou moins la faute les uns sur les autres, mais ils reconnaissent une partie des faits », a déclaré le lieutenant-colonel Sébastien Baudoux, du groupement de gendarmerie du Gard. Le Gard a connu plusieurs départs de feu depuis le début de l’été, vite maîtrisés par les pompiers, avec quelques dizaines d’hectares de végétation brûlés dans chaque cas.

Un jeune homme, souffrant d’un léger déficit mental, avait été condamné mardi à 18 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Nîmes, pour avoir provoqué deux départs de feu à Nîmes. Sur les 18 mois de prison ferme, six étaient relatifs à la révocation d’un sursis lié à une précédente condamnation pour incendie.