La Grande Motte: L'enfant fait 5 kilomètres sur la plage après s'être perdu

La plage, à la Grande-Motte, près de Montpellier. — N. Bonzom / Maxele Presse

Selon nos confrères de France 3 Occitanie, un garçon de cinq ans a été retrouvé mardi après-midi sur la plage de Carnon ( Hérault), alors qu’il avait échappé à la surveillance de sa mère sur une plage de la Grande Motte, à cinq kilomètres de là. Une trentaine de membres des forces de l’ordre étaient à la recherche de l’enfant.

C’est au moment où le petit garçon s’est enfui que la maman a donné l’alerte. Un maître-chien, des CRS, des policiers municipaux et des gendarmes se sont lancés à la recherche de l’enfant, le risque de noyade étant élevé à cause de la houle en ce mardi. Après près d’1h30 de recherche le garçon a pu être retrouvé sain et sauf près du poste de secours de la plage de Carnon, à 5 kilomètres de son lieu de disparition.