Gard: Ses amis lui font une mauvaise blague, il finit paraplégique

FAITS-DIVERS Trois jeunes gens ont accroché à leur voiture la tente dans laquelle dormait un jeune homme de 19 ans, avant d'entamer un balade et de perdre le contrôle du véhicule...

Illustration de la gendarmerie. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

La blague a tourné au drame. Selon France Bleu Gard Lozère, un jeune homme de 19 ans, qui participait le 16 juillet à la fête votive de Saint-Sauveur-Camprieu, a été victime d’une mauvaise blague de la part de trois de ses amis et a perdu l’usage de ses jambes.

Ces derniers ont eu, pensaient-ils, la bonne idée d’accrocher la tente dans laquelle le jeune homme dormait à une voiture. Ils se sont ensuite mis au volant du véhicule et ont entamé une petite balade sur le terrain de la fête.

La tente s’est déportée dans un virage et a fini sa course dans un arbre

Le jeu a rapidement dérapé puisque les conducteurs ont perdu le contrôle de la voiture, et la tente s’est déportée dans un virage pour finir sa course dans un arbre. Le jeune homme qui se trouvait à l’intérieur a été grièvement blessé et transporté d’urgence à l’hôpital Carémeau à Nîmes. Selon la radio, il devrait rester paraplégique.

Une enquête pour « violences involontaires ayant entraîné une incapacité définitive » a été ouverte par la gendarmerie.