Montpellier: Pour les pompiers, les inconscients qui jettent leurs mégots sont des «gros cons»

La photo diffusée sur Twitter par le SDIS 34. — Capture d'écran Twitter

Ils y vont pour ainsi dire au lance-flammes. Alors que les départs de feu se multiplient dans le Midi de la France, les pompiers de l’Hérault ont relayé lundi sur les réseaux sociaux un message sans équivoque. Sur la photo d’un mégot encore allumé jeté sur l’asphalte, avec une voiture qui s’éloigne en arrière-fond, il est écrit : « Ce petit geste qui fait de vous un gros con. »​ « A bon entendeur ! », ajoute le fameux tweet.

​Trois pompiers blessés la veille

Un franc-parler qui a fait parler (et a ravi les écolos), suscitant de manière générale l’approbation des réseaux sociaux, même si le post Facebook a été supprimé.

Arrêter serait mieux pour vous, essayez de boire un verre d'eau quand vous avez envie de fumer 🚰... un ancien fumeur 😉🚬 — jpdesplanche (@legonne) July 17, 2017

Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés hier sur le front des incendies dans le 34 avec des dizaines de feux simultanés pic.twitter.com/8VYPxt2vdT — Lcl Bonnafoux_sdis34 (@BONNAFOUX4) July 16, 2017

Pas plus tard que dimanche 15 juillet, les pompiers de l’Hérault ont dû faire face à un incendie qui a ravagé une centaine d’hectares entre Vias et Bessan. Plusieurs routes ont dû être coupées et trois soldats du feu ont été blessés dans l’intervention.

>> A lire aussi : VIDEO. Incendie dans les Bouches-du-Rhône: Le risque est «sévère»

Le 11 juillet, un autre sinistre a ravagé cinq hectares, perturbant la circulation sur l’autoroute A9. Une accumulation qui explique probablement le brûlot des soldats du feu.