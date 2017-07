Montpellier: La mairie veut être «pilote» pour le retour à la semaine des quatre jours à l'école

Illustration d'une école primaire, ici en Ille-et-Vilaine. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

C’était le 22 février 2013. Reçu en grande pompe par Jean-Pierre Moure (PS), alors président de l’agglomération de Montpellier, Vincent Peillon (PS), ministre de l’Education vantait les mérites de sa réforme des rythmes scolaires dans l’hémicycle de la collectivité. Faisant au passage de Montpellier une agglo « pilote » pour ce dispositif, qui prônait la semaine de 4 jours et demi pour « le bien-être » de l’enfant…

Quatre ans plus tard, les équipes ont changé, à Montpellier ou au gouvernement, et la mairie se propose d’être « pilote » pour… le retour aux 4 jours. Et c’est encore le bien-être de l’enfant qui semble décisionnaire. A la suite de l’annonce du ministère de l’Education, de redonner de la liberté aux communes pour les rythmes scolaires, la capitale héraultaise veut être « pionnière » dans le retour au système d’antan.

« L’essentiel, c’est tout de même écrire, lire et compter »

Les quelque 22.000 enfants des 123 écoles primaires de la ville repasseront donc a priori à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018. Mais histoire de préparer le terrain, trois groupes scolaires, soit six écoles (et non plus deux groupes scolaires, soit quatre établissements comme prévu), expérimenteront le dispositif dès la rentrée prochaine.

Il s’agit des écoles Jean-Moulin et Ingrid-Bergman, Jean-Zay et Sergueï-Prokofiev et Jean Mermoz et Vasco de Gama. « Avec cette réforme, les enfants sont exténués, fatigués, les parents ne s’y retrouvent pas et les enseignants considèrent qu’ils ont perdu la place essentielle qui est la leur, explique Philippe Saurel (divers gauche), maire de Montpellier. Dans les petites communes, il y a des cas où ce dispositif fonctionne bien et où les maires n’ont pas envie de revenir en arrière. Je les comprends (…) Mais le tir à l’arc, c’est gentil, j’aime bien. Mais l’essentiel, c’est tout de même écrire, lire et compter. »

Dans les six écoles qui expérimenteront le retour aux quatre jours à la rentrée, deux systèmes seront testés : de 7h45 à 8h30 (ou 8h45) pour l’accueil du matin, de 8h30 (ou 8h45) à 12h pour la classe, de 12h à 14h pour le temps de restauration scolaire, avec des activités liées au tri des déchets ou à l’alimentation, de 14h à 16h30 (ou 16h45) pour la classe, de 16h30 (ou 16h45) à 17h30 (ou 17h45) pour l’étude et de 17h30 (ou 17h45) à 18h30 pour l’accueil du soir. Après une année de concertation avec les partenaires, la mairie devrait trancher sur les choix qui seront appliqués à la rentrée 2018.