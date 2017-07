Le plus court chemin pour relier Arles, dans les Bouches-du-Rhône, à Rodez, en Aveyron, c’est l’autoroute. Mais pas quand on est au volant d’une moissonneuse-batteuse. Pourtant, c’est bien sur l’A75 que les gendarmes de l’Hérault ont intercepté vendredi deux de ces engins agricoles.

Selon les militaires, les conducteurs, partis tard la veille au soir pour rejoindre l’Aveyron se sont trompés dans leur itinéraire et sont rentrés sur l’autoroute.

Mais leur présence et leur lenteur ont alerté des automobilistes qui ont averti les gendarmes. Les militaires les ont escortés et les ont remis sur le bon chemin. Ils n’ont pas oublié de leur dresser un PV pour circulation non autorisée sur autoroute et défaut de plaque d’immatriculation.

Beatrice Colin