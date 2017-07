VIDÉO. Bac 2017: Au lycée Mermoz à Montpellier, l’émotion des bacheliers… et des parents

Léo a obtenu son bac ce mardi au lycée Jean-Mermoz à Montpellier. — N. Bonzom / Maxele Presse

C’était jour de résultat, ce mercredi matin, pour les lycéens de terminale

« 20 Minutes » s’est rendu au lycée Mermoz, qui rassemble 3.154 élèves

Vigipirate oblige, les panneaux ont été affichés à l’intérieur pour la première fois

« Allô maman ? Je l’ai. Je te dis que je l’ai ! » A l’autre bout du fil, un cri strident résonne dans l’oreille de ce jeune homme, qui vient d’obtenir le précieux sésame. « Mention assez bien maman ! C’est bien ! » Ce mercredi, à 10 h et des poussières, il y avait des larmes, dans la cour du lycée Jean-Mermoz, le plus grand établissement de la ville.

#Montpellier Les panneaux de résultats commencent à arriver au lycée Jean-Mermoz. Et ça commence (déjà) à verser quelques larmes @20Minutes pic.twitter.com/5yEEIYF8qq — Nicolas Bonzom (@nicolasbonzom) July 5, 2017

Des larmes de joie, d’abord, pour ceux qui ont décroché leur bac. « C’est beaucoup d’émotion, souffle une bachelière. J’étais sûre d’être au rattrapage. Finalement, je l’ai… Je pleure, mais c’est toute la pression de ces derniers mois qui retombe. C’est fini. »

« Attends, je prends une photo pour ma mère »

A deux pas de la jeune femme, une autre lycéenne serre sa copine dans les bras. Elles l’ont eu, et elles l’ont eu « ensemble ». « C’est les vacances, ça y est ! », s’écrie l’une d’elle. « Allez, maintenant, on va faire la fête », reprend une autre. « Attends, je vais faire une photo du panneau d’affichage pour ma mère, elle sera contente ! »

Et les parents, eux, étaient parfois bien plus stressés que leur progéniture. Des mamans pleurent, des papas se mettent un peu à l’écart, pour souffler un « ouf » de soulagement. « Moi, c’est ma mère qui pleure, c’est pas moi », fait remarquer Lauranne, qui a obtenu son diplôme avec une mention assez bien. « Fier de toi », glisse un père à son fils. Un autre, un peu plus loin, est occupé à prendre en photo le panneau. « En souvenir ! »

« La vie commence, maintenant »

Léo, lui, pense déjà à l’avenir. A 17 ans, il sait déjà ce qu’il fera l’année prochaine. « Je rejoins les Compagnons du devoir pour apprendre un métier, confie le jeune homme, qui passait un bac STI2D. Je l’ai eu sans réviser ! Au talent ! J’avais raté la matière qui avait un coefficient 12, et pourtant, j’y suis arrivé. La vie commence, maintenant. »

D’autres affichaient une mine bien moins réjouie. Comme ce lycéen, qui va devoir rempiler jeudi pour le rattrapage. « Ça me casse les c… d’aller au rattrapage… », glisse-t-il à son pote, avant de quitter l’établissement. Et puis il y a les recalés. Ceux-là n’avaient, et on les comprend, pas grand-chose à rajouter à leurs larmes ce mercredi…

« Tout le monde va sur Internet »

« C’est toujours un moment extrêmement émouvant, quoi qu’il arrive », confie une professeur de physique chimie, venu féliciter ses élèves admis et consoler les autres.

Pour la première fois, état d’urgence oblige, au lycée Jean-Mermoz à Montpellier, les résultats ont été affichés à l’intérieur de l’établissement. Et pas sur les vitres comme avant. « En raison des consignes liées au plan Vigipirate attentat, on a fait rentrer les candidats et leurs familles à l’intérieur, avec un contrôle à l’entrée », explique Olivier Briard, proviseur de ce lycée de 3.154 élèves. « Mais, ajoute-t-il, ces jours d’annonce de résultats ont perdu un peu de leur intensité. Aujourd’hui, tout le monde va sur Internet. »