Perpignan: Il fête son CDI, se saoule et s'endort au volant

FAITS DIVERS L’homme est indemne et a blessé un policier lors de son interpellation, samedi…

Le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné à 18 mois de prison, dont 12 assortis du sursis, un père de famille : samedi matin, il avait pris le volant alors qu’il avait descendu une demi-bouteille de whisky à lui tout seul, rapporte L’Indépendant.

Selon le quotidien, l’homme fêtait la signature de son CDI et son retour à l’emploi.

Assoupi au milieu de la route

Peu avant 8 h, des automobilistes alertent les policiers : un véhicule est arrêté au beau milieu de la chaussée et bloque la circulation. C’est le prévenu, ivre, qui s’était endormi au volant. Sur place, les forces de l’ordre découvrent un homme encore assoupi…

Réveillé par les policiers, l’homme vocifère des insultes et frappe l’un d’eux au thorax. Maîtrisé non sans mal, il blessera un policier au genou, et finira sa nuit en garde à vue.