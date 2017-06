VIDÉO. TF1: «Demain nous appartient», la saga de l'été se dévoile (enfin)

TELEVISION Ingrid Chauvin et Lorie endossent les rôles principaux de cette nouvelle série de 26 minutes...

L'une des premières images du tournage de Demain nous appartient. — Fabien Malot

Pendant de longs mois, le plus grand des mystères entourait Demain nous appartient, la nouvelle série de TF1. Quelques images des studios, nichés dans un hangar à Sète, avaient filtré, mais rien de plus. Mais à trois semaines de la diffusion du premier épisode, la Une sort du bois. Casting, intrigue, tournage, programmation… 20 Minutes lève le voile sur cette fiction, qui marque le retour de TF1 aux sagas estivales.

>> A lire aussi : VIDÉO. Montpellier : France 2 installe son feuilleton quotidien à Vendargues

Le casting. C’est une habituée des fictions de TF1 qui a endossé le rôle principal : Ingrid Chauvin. De Femmes de loi (de 2000 à 2007) à Dolmen (2005), en passant par Méditerranée (2001), la comédienne, qui interprète Chloé Delcourt, est l’une des valeurs sûres de la première chaîne. Autour d’elle, la boîte de production TelFrance, qui porte le feuilleton, a misé sur la chanteuse Lorie (qu’il faut désormais appeler Lorie Pester), dans le rôle d’une policière, dont le contre-emploi devrait surprendre, Charlotte Valandrey, Alexandre Brasseur, fils de Claude, lui aussi habitué des fictions ou Lou, la finaliste malheureuse de The Voice Kids, qui interprétera le générique de la série.

L’intrigue. Doit-on s’attendre à des trahisons, des secrets de famille ou des amours impossibles comme nous y ont habitué jusque là les sagas estivales ? TF1 entretient le suspense. On sait pour l’instant que Chloé Delcourt mène l’enquête sur la disparition de son fils, mort dans une explosion due à une collision entre deux bateaux. Et si cela ne suffisait pas, le corps inanimé de sa sœur sera retrouvé sur une plage. Une sœur qui a perdu la mémoire et qu’elle n’a pas vue depuis 15 ans, cela va sans dire, hein.

Le tournage. Le tournage de la série file à vitesse grand V à Sète, depuis le 10 mai dernier. A l’image de Plus belle la vie (France 3), la série prend vie essentiellement dans des studios, aménagés dans une ancienne usine d’embouteillage de quelque 7.000 m2 à Sète, mais quelques scènes seront tournées dans des décors naturels, notamment sur la plage, un bar du centre-ville, dans une splendide villa qui surplombe l’étang de Thau ou sur les quais de l’Île singulière. Car « Sète sera également un personnage à part entière de la série », promet Guillaume de Menthon, le président de TelFrance.

Reportage demain matin sur @bleuherault dans les coulisse de "Demain nous appartient" la future saga estivale de TF1, tournée à Sète pic.twitter.com/w3ndn17uCy — France Bleu Hérault (@bleuherault) June 25, 2017

La programmation. Quelque 130 (oui oui, 130 !) épisodes de 26 minutes de Demain nous appartient sont attendus chez TF1. Quant à la diffusion, rien n’est encore tout à fait officiel. Cela devrait être aux alentours de 19 h 30. La diffusion du premier épisode est prévue le lundi 17 juillet. On parle de saga estivale, mais si la mayonnaise prend, il ne fait aucun doute que TF1 recommande des épisodes pour relancer son access pendant toute l’année…