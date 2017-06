Montpellier: La ville va tester pendant un an le retour à la semaine de quatre jours

Un rythme plus adapté aux enfants. — Nicolas Bonzom / Maxele Presse

Le maire de Montpellier, Philippe Saurel (divers gauche) a annoncé ce jeudi lors du conseil municipal que la ville allait tester le retour de la semaine de quatre jours dans les écoles sur deux groupes scolaires, dont les noms n’ont pas encore été précisés.

Cette organisation avait été annulée par le ministre de l’Éducation nationale d’alors, Vincent Peillon, avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, prônant la semaine de quatre jours et demi. Une réforme qui avait eu du mal à se mettre en place.

Un Rep

« Nous nous donnons un an pour discuter avec les enseignants, les parents et le personnel afin d’affiner l’organisation du temps scolaire et de mettre en place un véritable projet pour les enfants. Cette réforme ne satisfait pas les parents, fatigue les enfants et éloigne les enseignants de leur cœur de métier », a confié l’élu, ce jeudi.

Sur les deux groupes scolaires choisis, l’un des deux sera situé en Rep, en Réseau d’éducation prioritaire. Les écoles devraient être annoncées prochainement.