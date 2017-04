Montpellier

INFO «20 MINUTES» Si le lieu d'implantation du futur stade de Montpellier n’est pas encore définitif, 20 Minutes présente l’emplacement préférentiel du site, vu pour la première depuis un drone…

L'emplacement du futur stade photographié par un drone - Richard Gosselin

Jerome Diesnis Twitter

Les premières pierres du futur stade de football de 25.000 places, de la halle des sports de 5.000 sièges et d’un complexe sportif attenant ne sont pas encore posées. Leur financement (estimé à 130 millions d’euros pour l’ensemble) pas encore bouclé.

Mais le lieu où ce futur complexe sportif devrait voir le jour, celui qui a la préférence du maire Philippe Saurel (DVG) et du MHSC, son futur locataire, est déjà réservé. 20 Minutes dévoile en exclusivité la première photo aérienne de l’emplacement précis du futur stade, prise depuis un drone.

200.000 euros pour les études

Il devrait être positionné à côté du lycée Pierre Mendès-France que l’on voit clairement en haut à droite de la photo, bordé de chaque côté par la nouvelle autoroute A9 (au sud) et l’ancien tronçon requalifié en boulevard urbain (au nord). De l’autre côté du périphérique, on aperçoit notamment le complexe ludique Odysseum et le magasin Ikea.

>> A lire aussi : Nouveau stade pour le MHSC, jackpot assuré, vraiment?

Un peu plus au sud, hors du champ de l’appareil, se trouvent la gare de de la Mogère et la nouvelle ligne à grande vitesse du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier.

Les études de faisabilité vont être lancées rapidement. « 200.000 euros ont été provisionnés au budget de la métropole pour mener les études », souligne Philippe Saurel. Le MHSC de son côté est disposé à mettre la main poche : « On est prêt à regarder de quelle façon le club peut participer financièrement à ce projet aux côtés des collectivités », précise Laurent Nicollin, président délégué du club de foot.

Mots-clés :